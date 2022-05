Spaziergänge mit dem Seniorenbeirat

Bensheim. Der Seniorenbeirat mit seiner Vorsitzenden Gudrun Frehse bietet Spaziergänge in der Gemeinschaft unter dem Motto „Ge(h)spräche für Seniorinnen und Senioren“ an. Der lockere Spaziergang in der freien Natur bietet Gelegenheit zum Plaudern und miteinander ins Gespräch zu kommen. Der erste Spaziergang findet am 31. Mai um 14.30 Uhr statt.

Treffpunkt ist am Feuerwehrstützpunkt in Schwanheim, wer kein Fahrzeug besitzt, kann am Busbahnhof mit den Bus 676 (Stg.6) um 14.05 Uhr bis zur Station „Am Falltor“ in Schwanheim fahren, von dort sind es nur noch wenige Schritte bis zur Feuerwehr (Rückfahrt mit Bus 676 ab „Am Falltor“ ist um 16.44 Uhr).

Der von Gudrun Frehse ausgesuchte Weg eignet sich auch für Personen mit Rollator oder Rollstuhl. Festes Schuhwerk und Sonnenschutz werden empfohlen. Der Seniorenbeirat freut sich auf rege Teilnahme. Bei Fragen steht Gudrun Frehse dienstags und donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr unter Tel. 06251/550096 zur Verfügung. ps

