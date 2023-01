Sparkassen-Filiale in Fehlheim öffnet wieder

Bensheim. Viereinhalb Jahre war die Geschäftsstelle der Sparkasse Bensheim geschlossen – nun öffnet das Geldinstitut die kleine Filiale im zweitgrößten Bensheimer Stadtteil wieder. Damit werde der persönliche Service in der Region weiter ausgebaut, wie es in einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt.

Ab dem 18. Januar öffnet die Geschäftsstelle in Fehlheim an altbekannter Stelle in der Rodauer Straße 25 wieder ihre Türen. Jeden Mittwoch bieten zukünftig die beiden Filialmitarbeiter Jennifer Rogers und Rico Tomini allen Kundinnen und Kunden vor Ort persönliche Service- und Beratungsleistungen.

Die Filiale wird immer mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein, teilt die Sparkasse mit.

Die Filiale in Fehlheim war Mitte des Jahres 2017 geschlossen worden. „Mit der Wiedereröffnung verstärkt die Sparkasse Bensheim die persönliche Präsenz in der Fläche weiter – und zwar gegen den generellen Branchentrend“, heißt es weiter in er Pressemitteilung. Bereits im September 2022 war auch die Geschäftsstelle in Gadernheim wieder mit Mitarbeitern besetzt worden.

Anlaufstelle vor Ort bieten

„Mit dieser Entscheidung setzen wir ein weiteres Zeichen der Verantwortung für die Region. Durch das Neubaugebiet wächst der Stadtteil Fehlheim und die Leute wünschen sich eine Anlaufstelle vor Ort“, erklärt Torsten Wienold, Bereichsleiter Vertrieb der Sparkasse Bensheim. „Für uns ist klar, dass sich digitale Serviceangebote und persönliche Gespräche sinnvoll ergänzen müssen. Keines kann durch das andere vollständig ersetzt werden.“ red