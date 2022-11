Sparkasse unterstützt die Kunstfreunde

Bensheim. Bei den Kunstfreunden Bensheim gibt es derzeit einiges zu feiern. Momentan läuft die 75. Saison des Kammermusikvereins – und im nächsten Jahr sind anlässlich des 75. Jahrestags der Vereinsgründung einige Überraschungen geplant.

Die Sparkasse Bensheim ist seit vielen Jahren als Unterstützerin an der Seite der Kunstfreunde. Anlässlich des Jubiläums erhält der Verein eine Spende von 1750 Euro für das nächste Konzert am Samstag (26.), 20 Uhr, mit dem vision string quartet, das von der Sparkasse präsentiert wird. Als Symbol für die langjährige, herzliche Kooperation zwischen den Kunstfreunden und der Sparkasse wird es beim Konzert am Samstag eine kleine rote Herzdose, gefüllt mit Minz-Bonbons, für die Besucher geben.

Unser Bild zeigt Birgit Kissel (l.), stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, und Kunstfreunde-Vorsitzende Anne Dingler bei der symbolischen Übergabe der Geldspende im Parktheater. red/Bild: Zelinger