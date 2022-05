Am Donnerstag übergab der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bensheim, Johannes Erich Schulz, eine Spende in Höhe von 6000 Euro an den Kur- und Verkehrsverein Auerbach. Reinhard Bauß, Vorsitzender des Vereins, nahm die Spende im Damenbau des Fürstenlagers dankend entgegen.

Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach etzt sich für die Förderung von Kunst, Kultur und Geschichte ein und

...