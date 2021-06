Sparen und investieren, ohne die Steuern erhöhen zu müssen

Bensheim. „Högschde Disziplin“ fordert nicht nur der Bundestrainer von seinen Kickern, sondern auch die neue Koalition aus CDU, SPD und FDP. Während es Jogi Löw bei der Nationalmannschaft darum geht, die wacklige Defensive zu stabilisieren, will das neue Bündnis prinzipiell Ähnliches erreichen: Die städtischen Finanzen sollen so aufgestellt werden, dass man künftig und mit Blick auf die nachfolgenden Generationen aus einer soliden Abwehr heraus das Spiel eröffnen kann.

Oder um es mit den Worten des FDP-Vorsitzenden Jascha Hausmann zu sagen: „Wir dürfen nicht überschuldet sein bis unter die Kante. Wir brauchen eine klare Haushaltsdisziplin und Finanzierungsvorbehalte für Projekte.“ Gleichzeitig soll nicht weiter an der Steuerschraube gedreht werden, die Grundsteuer möchte das Bündnis sogar senken, sollte sich die Möglichkeit ergeben. Zur Erinnerung: Aktuell kalkuliert Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) mit einer Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer spätestens 2024, um den Etat auf Kurs zu bringen.

In die Infrastruktur will man trotz allem weiter investieren und den Ehrenamtlichen nicht die Zuschüsse für ihre Vereinsarbeit zusammenstreichen, um weitere Beispiele zu nennen. Klingt ambitioniert und dürfte es in der Praxis auch werden. „Diesen Spagat kann man nur schaffen, wenn man sich wirklich an alle Ausgaben herantraut“, meinte Hausmann. Man müsse sich dabei auch die Pflichtaufgaben ansehen. Ausgaben und Einnahmen müssten einer strukturellen Prüfung unterzogen werden. „Es wird an der einen oder anderen Stelle wehtun müssen.“ Sinnvoll investieren, aber nicht mit der Gießkanne, darauf will man laut Hausmann setzen.

Wo es konkret schmerzhaft werden könnte, ließen die Koalitionäre offen. Grundsätzlich, so der FDP-Chef, müsse man prüfen, ob eigentlich sinnvolle Projekte tatsächlich zeitnah umgesetzt werden müssen oder noch ein, zwei Jahre geschoben werden können. Bereits für den diesjährigen Haushalt sollen entsprechende Vorschläge kommen. „Wir haben eine Liste erarbeitet, die wir zu den Beratungen vorlegen werden“, bestätigte Fraktionsvorsitzende Eva Middleton für die SPD.

Der Haushalt und die städtischen Finanzen hatten in den Koalitionsverhandlungen sicherlich ein ordentliches Gewicht, letztlich sind sie aber nur ein Punkt von mehreren, die zwischen den drei Partnern vereinbart wurden. Einige Beispiele:

ÖPNV: Den Stadtbus will man weiterentwickeln, so soll der nördliche Berliner Ring ab der Schwanheimer Straße dauerhaft angebunden werden – bekanntermaßen eine Forderung der SPD. Eine „Nullwabe“, die den Bustarif des VRN auf kürzeren Strecken reduziert, soll ebenfalls eingeführt werden. Geprüft werden Nachtbusse an Wochenenden in die Stadtteile, generell möchte die Koalition die Angebote nach Hochstädten und Schwanheim sowie am Wochenende nach Zell und Gronau verbessern. Für den Shuttle-Service zum Fürstenlager will man Alternativen prüfen.

Kinderbetreuung und Familie: Bensheim soll als „Kinderfreundliche Kommune“ durch den Verein Kinderfreundliche Kommunen zertifiziert werden. „Eine Herzensangelegenheit“, betonte Eva Middleton. Kinder und Jugendliche will man durch offene Formate stärker beteiligen. Bei der Kinderbetreuung wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt. Heißt: Ausbau nach Bedarf, bei entsprechender Nachfrage könnten die Öffnungszeiten der Kitas verlängert werden. Die Spielplätze im Stadtgebiet möchte das Bündnis modernisieren und ergänzen, „Freizeitflächen“ für Jugendliche und Treffpunkte sollen „im Dialog mit ihnen“ geplant werden.

Kultur, Sport und Ehrenamt: Einsparungen im Haushalt sollen nicht zulasten der Vereine gehen, Kunst und Kultur wollen CDU, SPD und FDP fördern. Die Angebote der Stadt – wie Bücherei, Parktheater, Museum und Galerien – „müssen bestehen bleiben“. Investitionen in Sportanlagen würden nach Einzelfallprüfung vorgenommen. Unterstützt wird der Neubau der Sporthallen am Berliner Ring. Durch einen Prüfauftrag will man ermitteln, ob eine Erweiterung des Basinusbads möglich und wirtschaftlich wäre.

Natur- und Klimaschutz: Bei Neubauten sollen auf Dächern Photovoltaikanlagen installiert werden, das städtische Förderprogramm Klimaschutz soll sich auf die Nutzung von Sonnenenergie konzentrieren. Die städtischen Liegenschaften will man in die Ausbauplanungen einbeziehen. In Wohn- und Gewerbegebieten möchte die Koalition „innovative Versorgungskonzepte“ etablieren. Zudem setzt man auf alternative Antriebstechniken, Stichwort Wasserstoffbusse im ÖPNV – und die Infrastruktur für E-Autos soll durch weitere Ladesäulen verbessert werden. Weiteren Flächenverbrauch durch die Ausweisung von Gewerbegebieten soll es nicht geben.

Digitalisierung und Bürgerbeteiligung: Alle drei Partner betonten, dass sie die Stadtverwaltung „modern und effizient“ aufstellen wollen. Die Beantragung aller wichtigen Dienstleistungen müsse online möglich sein. Zugleich soll (und muss bei solchen Plänen) die technische Ausstattung verbessert werden. „Die Breitbandversorgung zählt für uns schon ein stückweit zur Daseinsvorsorge. Deshalb muss sie vorangetrieben werden“, sprach CDU-Chef Tobias Heinz ein weiteres Thema an. Hierzu müssten flächendeckend Glasfaserkabel verlegt werden. Grundsätzlich müssten bei der Planung von Vorhaben frühzeitig Bürgerdialoge geführt und die Bensheimer in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.

Personal: Die Ausgaben für einen zweiten hauptamtlichen Stadtrat will man – wie berichtet – einsparen, sobald die Amtszeit von Adil Oyan Ende 2023 ausläuft. Die CDU beansprucht weiterhin den Posten des Ersten Stadtrats oder der Ersten Stadträtin für sich. Bei der Wahl müssten SPD und FDP den Bewerber der CDU unterstützen. Anders gestaltet es sich bei der nächsten Bürgermeisterwahl. Vereinbart hat man, „vor einer öffentlichen Positionierung rechtzeitig eine Absprache zu Vorgehen und Kandidaturen“ zu treffen.