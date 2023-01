Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Ende des nationalsozialistischen Terrors ist dessen Geschichte nicht annähernd umfassend aufgeklärt und es ergeben sich stets neue Aspekte. So gab am Mittwochabend der israelische Journalist Igal Avidan auf Einladung des Auerbacher Synagogenvereins Einblick in seine Recherchen zum Fall eines arabischen Arztes in Berlin, der – selbst als Nichtarier

...