Spannender Austausch mit einem Wissenschaftler

Bensheim. Kürzlich fand an der Liebfrauenschule (LFS) ein besonderes Event für naturwissenschaftlich-interessierte Schülerinnen statt. Unter dem Motto „Meet a scientist“ („Triff einen Wissenschaftler“) wählten die Schülerinnen aus einer Auswahl von gut 20 Doktoranden einen Doktoranden der Biophysik, der per Videoschalte mit den Schülerinnen in Kontakt trat.

Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Optimierung von Strahlungstherapien für Krebspatienten – ein spannendes und interessantes Thema für Schülerinnen.

Strahlung für Krebstherapien

Timo Smit, Doktorand der Biophysik an der GSI Darmstadt, hielt einen zehnminütigen Impulsvortrag über sein Forschungsthema, indem er kurz über natürlich auftretende Strahlungsquellen berichtete und abschließend erklärte, wie man sich gewebedurchdringende Strahlung bei Krebstherapien zunutze machen kann. Im Anschluss stellte er sich den Fragen.

Die Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen, die sie für ihre eigene berufliche Laufbahn brennend interessierten: Wie geht es nach dem Abitur weiter? Möchte ich studieren und vielleicht als Wissenschaftlerin arbeiten? Was treibt eine Wissenschaftlerin im Alltag um? Wie wird man Wissenschaftlerin? Was für wissenschaftliche Themen gibt es? Wie vereinbart man Beruf mit Freizeit und Familie?

Für die Schülerinnen war es ein tolles Event, in Kontakt mit einem echten naturwissenschaftlichen Forscher eines renommierten Institutes zu kommen. Am Ende kamen sie zur Einsicht, dass die Naturwissenschaften nicht nur separiert betrachtet werden sollten, sondern diese stets ineinandergreifen. Zum Abschluss wurden noch wichtige Kontakte für ein potenzielles Praktikum an der GSI geknüpft. red