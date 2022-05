Spannender Ausflug der „Schulhüpfer“ in Bensheim

Bensheim. Die Vorschulkinder der Bewegungs-Kita Hollerbusch – eine Einrichtung des Familienzentrums Bensheim – und drei Erzieherinnen machten sich Anfang Mai zu Fuß auf den Weg zum Marktplatz in Bensheim. Am Brunnen trafen „die Schulhüpfer“, die in diesem Sommer die Kita verlassen werden, die Gästeführerin Brigitte Fertig, die den Mädchen und Jungen sehenswerte Punkte in der Bensheimer Altstadt zeigte. Nach einer Stunde voller spannender Geschichten traten „die Schulhüpfer“ wieder den Rückweg an. Ein Kurzbesuch beim Familienzentrum und ein Eis rundeten den tollen Ausflug ab. red/Bild: Kita

