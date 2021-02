Bensheim. Die nächste Telefonkonferenz der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (2.) ab 18 Uhr statt. „Das Thema Sozialpolitik und unsere Ziele in der neuen Wahlperiode stehen dabei neben der abschließenden Beratung der Verwaltungsvorlagen und der Anträge anderer Fraktionen im Mittelpunkt der Sitzung“, informiert die BfB-Fraktion.

AdUnit urban-intext1

„Die Reduzierung von Barrieren ist für uns ein wichtiges Ziel in der neuen Wahlperiode“, betont Stadtverordnete Barbara Ottofrickenstein-Ripper. Die Fortsetzung der Absenkung von Bordsteinkanten bei Fußgängerwegen und die stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Seh- und Hörgeschädigten gehöre ebenso dazu.

Die BfB setze sich für den Bau von weiteren Sozialwohnungen und preisgünstigen Wohnungen ein. „Wir sehen ein Potenzial beispielweise im Ausbau von Dachgeschosswohnungen, der Aufstockung vorhandener Gebäude, im Umbau von Scheunen. Die Überbauung von Parkplätzen wäre eine weitere Möglichkeit, um preiswerte Mietwohnungen mit Photovoltaik-Anlagen zu bekommen“, so Stadtverordneter Franz Apfel. Große Neubaugebiete lehne man ab. Mit dem Antrag zur Unterstützung von Gastwirten und Geschäften habe man Erfolg gehabt: Die in der Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung der Gastronomie und der Gewerbetreibenden seien auf Antrag der BfB bis Mitte 2021 verlängert worden.

„Damit werden die Sondernutzungsgebühren für Freisitze ebenso erlassen wie die Gebühr für die Präsentation von Warenkörben vor den Geschäften. Der Einzelhandel und die Gastronomie werden durch geeignete Werbemaßnahmen unterstützt“, schreibt die BfB. red