Soziales Tiernetz feierte Jubiläum

Bensheim. Das Soziale Tiernetz Bensheim feiert kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum. Der Vorstand, die Tierärztinnen und die Mitglieder des Vereins freuen sich über eine Zeit voller schöner Begegnungen und unzähligen behandelten Fellnasen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee zur Gründung des Tiernetzes entstand beim Blick auf Wohnungslose, die mit Ihrem Hab und Gut auf dem Rücken durch die Straßen ziehen und dabei oft von ihrem Hund begleitet werden. Die Gründungsmitglieder stellten sich damals die Frage, ob und wie diese Tiere wohl medizinisch versorgt werden, wo doch ihre Halter mit wenig Geld auskommen müssen.

Gespräche mit der Diakonie Bergstraße und einem Bensheimer Streetworker ergaben einen realen Bedarf tierärztlicher Unterstützung für Wohnungslose in Bensheim. Zu dieser Zeit existierte bereits die Soziale Tier-Not-Hilfe in Frankfurt. Schnell war das Vorhaben gefasst, ein ähnliches Angebot für Bensheim auf die Beine zu stellen. Nach Gesprächen mit den Aktiven des Frankfurter Vereins und den Obdachlosen vor Ort, wurde das Soziale Tiernetz Bensheim im Herbst 2011 gegründet und startete sogleich mit den Behandlungen der Vierbeiner. Seitdem haben sich die monatlich stattfindenden Sprechstunden in der Diakonie Bensheim fest etabliert.

Mittlerweile werden nicht nur Tiere von wohnungslosen Menschen behandelt, auch Personen in Wiedereingliederung und Hartz-4-Empfänger mit Wohnsitz in Bensheim können ihre Tiere in der Sprechstunde behandeln lassen. Die Behandlungen der Tiere ist für ihre Besitzer ein Herzensanliegen, da die Tiere oft ihre einzige Stütze und Schutz sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Finanziert werden die tierärztlichen Behandlungen durch Mitgliederbeiträge des Vereins und vor allem durch Spenden. Jede Spende hilft direkt den Tieren und auch ihren Besitzern. Spendenkonto: Sparkasse Bensheim IBAN: DE97 5095 0068 0002 1275 46 BIC: HELADEF1BEN red