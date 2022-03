Sonnenschein und herrliche Ausblicke

Bensheim. Durch die Lockerungen der Corona-Auflagen im Februar konnte die Gruppe „Wandern für Aktive“ der SSG-Outdoor-Abteilung mit der ersten Tour 2022 starten. Um Fahrgemeinschaften im Auto zu vermeiden, wurde mit dem Bus nach Lindenfels gefahren.

Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich 22 Teilnehmer, endlich wieder zusammen auf Tour zu gehen. Trotz der Freude dachte man an die Menschen in der Ukraine und alle banden sich ein Armbändchen in den Farben blau-gelb ans Handgelenk oder an den Rucksack, um somit ein Zeichen der Solidarität zu zeigen. Zuerst mal abwärts, führte der Wanderführer seine Gruppe Richtung Ellenbach und nach Überquerung der L 3099 wieder aufwärts in Richtung Erlenbach. Immer wieder blieb die Gruppe stehen, um die wunderschönen Ausblicke, über die Höhen des Überwalds sowie nach Lindenfels und Richtung Fürth zu bewundern.

Weiter auf dem Höhenweg ging es nach Mittershausen und hoch zur Jägerrast, wo – wie der Name schon sagt – die Mittagsrast eingelegt wurde. Für den Weg nach Bensheim, hatte der Wanderführer sich nicht für Ober-Hambach entschieden, sondern für den Hambacher-Grenzweg Richtung Heppenheim. Hinter dem Lindenstein führte der Weg nun abwärts auf ungezeichnetem Weg nach Hambach und auf der anderen Seite der Straße auf schmalem Pfad hoch zum Hambacher-Kreuz.

Jetzt mussten alle nur noch um den Hemsberg herum zum Ausgangspunkt Bus-Bahnhof Bensheim gehen. Wenn man auch dachte, es geht von Lindenfels nur abwärts nach Bensheim, wurden dennoch 425 Höhenmeter bewältigt. Für die schöne Tour von 20 Kilometern bedankten sich alle beim Wanderführer. red