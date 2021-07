Bensheim. Das Sonnengebet, eine Meditation in Bewegung aus Indien, wird jetzt wieder am ersten Montag des Monats, um 6.45 Uhr, im Pfarrzentrum von Sankt Georg angeboten. Das nächste Morgengebet findet am Montag (5.) statt. Die Übung und eine Sitzmeditation dauern eine halbe Stunde. Eine rutschfeste Matte, bequeme Kleidung und warme Socken sind mitzubringen. red

