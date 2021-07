Sonnengebet am 2. August im Bensheimer Pfarrzentrum

Bensheim. Das „Sonnengebet“, eine Meditation in Bewegung aus Indien wird jetzt wieder regelmäßig am ersten Montag des Monats um 6.45 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg in Bensheim angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das nächste Morgengebet findet am Montag, 2. August, statt. Alle, die sich für eine andere Form des Betens interessieren und sich auf diesen Weg einlassen wollen, sind eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Übung des Sonnengebets und eine kurze Sitzmeditation dauern etwa eine halbe Stunde. Bitte eine rutschfeste Matte, bequeme Kleidung und warme Socken mitbringen. Ein gemeinsames Frühstück ist leider nicht möglich. Die Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten.