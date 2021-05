Sonnenenergie nutzen

Bensheim. Das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen zu senken, verfolgt die CDU weiterhin mit der Umsetzung des Masterplans 100 Prozent Klimaschutz der Stadt Bensheim. Damit werde lokal gehandelt mit sichtbaren und effektiven Maßnahmen wie dem Ausbau der Photovoltaik oder der Errichtung von Nahwärmenetzen – zum Beispiel in Fehlheim.

„Wir sprechen uns dafür aus, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der Westseite der Bundesautobahn A5 zu errichten“, erklärt Stadtverordneter Feridun Bahadori. Ein Potential, Strom vor Ort und damit dezentral zu erzeugen, sieht die CDU in der Nutzung der Sonnenenergie. Vor allem auf Dachflächen sollen Solarzellen installiert werden, wie es in Bensheim in den vergangenen Jahren zunehmend erfolgt ist.

Ergänzend zu dem weiteren Ausbau auf Gebäuden stelle sich eine größere Anlage auf einem geeigneten Grundstück als sinnvoll dar. Aktuell wird nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr ihre Machbarkeit geprüft. Die Gespräche mit der GGEW AG seien weit fortgeschritten, wie der Magistrat laut CDU mitgeteilt hat.

„Wir schließen mit der Photovoltaik-Freiflächenanlage an die zahlreichen Projekte aus dem Masterplan an, die bereits umgesetzt wurden und von uns unterstützt worden sind“, erklärt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz.

In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (1.), um 19 Uhr, die als Videokonferenz stattfindet, werden die Stadtverordneten der CDU über den gegebenen Sachstand des Magistrates zur Prüfung der Machbarkeit zur Errichtung einer solchen Anlage an der Bundesautobahn A5 sprechen. red