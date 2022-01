Songs von Cat Stevens und eine Komödie

Bensheim. Nachdem die Stadtkultur im Januar aufgrund des Pandemiegeschehens drei Veranstaltungen absagen musste, soll im Februar der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Die nächsten Vorstellungen, die im Rahmen des städtischen Theaterspielplans angeboten werden, finden am 9. und 23. Februar, jeweils 20 Uhr, statt.

Die Cat Stevens Story, ein Abend mit Musik und Texten mit der Band Remember Cat Stevens (9. Februar), erzählt von Steven Demetre Georgiou, einem genialen Musiker und Komponisten und durchaus widersprüchlichen Menschen. Als Künstler nannte er sich „Cat Stevens“ und als Moslem „Yusuf Islam“.

2014 wurde Cat Stevens in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen. Es war die überfällige Anerkennung eines Musikers, der den Sound der Siebziger mit seinem einschmeichelnden Folkpop nachhaltig mitgeprägt hat: ein außergewöhnlicher Komponist, Poet und Philosoph mit einer charakteristischen Stimme und erfindungsreichen Gitarrentechnik.

Seine Tiefgründigkeit, Song-Vielfalt und die behandelten Themen sichern Cat Stevens einen wichtigen Platz in der Rock-Geschichte. Es werden Titel seiner ersten Plattenveröffentlichungen der Sixties und alle Hits aus der kreativsten Phase Anfang der 70er Jahre gespielt, in denen er mit den LPs „Tea for the Tillerman“ und „Teaser and the Firecat“ weltweit erfolgreich war. Auch einige Titel seiner jüngeren Veröffentlichungen werden zu hören sein.

Fabrice Roger-Lacan hat mit „Noch einen Augenblick“ (23. Februar) eine Komödie geschrieben, die sich nicht scheut, mit leichter Hand, geschliffener Sprache und überraschenden Wendungen Themen anklingen zu lassen, die aus Stückfiguren lebendige und berührende Menschenporträts machen.

Das Ensemble der „theaterlust München“ präsentiert eine gefühlvolle, romantische, aber auch groteske Komödie, die sich mit Trauer, Abschied, Neubeginn und der großen Liebe auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht Suzanne, eine gestandene Frau, die von drei Männern umworben wird. Eine Paraderolle für eine erfahrene Theaterschauspielerin. Und mit Julien, Max und Simon präsentiert der Autor drei Herren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einzig vereint in ihrer jeweils speziellen Hingabe für Suzanne.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Tourist-Info (Telefon 06251/8696101), im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Telefon 06251/100816), bei der Musikgarage (Telefon 06251/680352), überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de.

Die Stadtkultur weist darauf hin, dass nach wie vor alle erforderlichen Maßnahmen (Hygienekonzept, stark reduziertes Platzangebot, 2 G-Plus-Regelung) getroffen werden, um den Besuchern einen unbeschwerten und sicheren Theaterabend bieten zu können. red