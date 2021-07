Sommerreihe in den Gottesdiensten

Bensheim. Die evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen laden zu einer Sommerreihe mit Gottesdiensten zum Thema „Tier und Mensch“ ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tiere der Bibel

Im Mittelpunkt stehen Tiere der Bibel: Das verlorene Schaf am Sonntag (18.), 9.30 Uhr, in Zell (Gemeindehaus, Auf der Mauer 5) und 10.45 Uhr in Gronau, evangelische Kirche; die missverstandene Schlange am Sonntag, 25. Juli, 9.30 Uhr in der Marienkirche Schönberg; das durstige Kamel am Sonntag, 1. August, um 9.30 Uhr in Gronau.

Die Leitung der Gottesdienste hat Pfarrerin Uta Voll. Im Anschluss laden die Gemeinden jeweils zu einem sommerlichen Getränk im Freien ein. red