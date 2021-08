Sommerfest und Kurkonzert

Auerbach. Gleich zu zwei Veranstaltungen laden der Kur- und Verkehrsverein und seine Abteilung Kerb für das Wochenende ein. Den Auftakt macht das Sommerfest der Kerweabteilung am Samstag (28.) ab 18 Uhr unter dem Zeltdach im Hof des Kerweschuppens „Zwischen den Bächen 11“ westlich der Bahnlinie.

Livemusik im Kerweschuppen

Bei Livemusik mit dem Trio Rockfeld wird beste Unterhaltung geboten. Wie die Veranstalter mitteilen, sind noch Karten im Vorverkauf unter Ticket@auerbacherkerb.de oder an der Abendkasse erhältlich.

An gleicher Stelle findet dann am Sonntag (29.) das erste Kurkonzert des Jahres mit den Galazos statt. Beginn ist um 11 Uhr. Im Rahmenprogramm finden Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Vorstellung der Traditionsfiguren für die Auerbacher Kerb 2021 statt. Der Eintritt ist frei. An beiden Veranstaltungen ist für Essen und Trinken gesorgt. Über einen regen Zuspruch, selbst bei Regen, würden sich die Veranstalter freuen. red