Sommerfest mit Live-Musik

Auerbach. Die Abteilung Kerb lädt auch in diesem Sommer zu einem Hoffest ein. Dieses findet am Samstag, 28. August, von 18 bis 23 Uhr unter dem stimmungsvoll gestalteten Zeltdach im Hof des Kerweschuppens „Zwischen den Bächen 11“ statt. Überdachte Sitz- und Stehplätze machen das fröhliche Treiben wetterunabhängig. Natürlich wird der aktuellen Lage mit einem angepassten Hygienekonzept nach den geltenden Vorschriften Rechnung getragen.

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, zur Finanzierung der Band wird Eintritt erhoben. Karten können im Vorverkauf im Reisebüro Auerbach, Otto-Beck-Straße 2, erworben werden. Kartenreservierungen sind auch per Mail unter der Adresse ticket@auerbacherkerb.de möglich. Restkarten für Kurzentschlossene sind an der Abendkasse erhältlich. Zur musikalischen Unterhaltung der Festgäste mit Livemusik trägt das Trio Rockfeld aus Lampertheim in der Besetzung Eddie an der Gitarre, Kalle am Bass und Karin an den Drums bei. Die drei präsentieren handgemachte Rockmusik. Rock’n’Pop und Bluesrock der 1960er bis 80er Jahre wechselt mit Ausflügen in die aktuellen Charts.

Die Kerweabteilung hat der Jahreszeit angepasst neben den gängigen alkoholischen und alkoholfreien Getränken coole Drinks und Bowle im Angebot. Und für den Hunger stehen Udo’s Original Thüringer bereit. Die Abteilung Auerbacher Kerb möchte mit dieser Veranstaltung nach längerer Feierpause die Möglichkeit zum gemütlichen Zusammenkommen und ein wenig Abschalten vom Alltag bieten. Man freue sich mit seinen Gästen auf einen unterhaltsamen, rockigen Sommerabend, wie die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung abschließend mitteilen. red