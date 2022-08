Sommerfest mit Kesselgulasch

Bensheim. Es ist kein Museumsstück und auch keine ethnographische Rarität, sondern ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand der Ungarn: der Kessel. In ihm brutzelt der „paprikás“ bei der Weinlese, und um ihn herum versammeln sich die Ungarn in fröhlicher Geselligkeit im Garten oder bei Festen.

Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács lädt deshalb auch in diesem Jahr zu seinem traditionellen Kesselgulasch-Essen ein, das im Rahmen des Sommerfestes am Sonntag, 7. August, ab 11.30 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus in Bensheim-Schwanheim, Weyrichstraße 23, stattfindet.

Ausgegeben wird die Gulaschsuppe ab 12 Uhr. Eingeladen sind alle Mitglieder und Freunde, genauso wie alle Interessenten, die sich über den Kesselgulasch im speziellen, aber auch über Bensheims Partnerstadt Mohács informieren möchten. Diese Partnerschaft besteht seit über 35 Jahren. Vor der Essensausgabe findet noch eine besondere Ehrung statt.

In der ganzen Welt wird Gulasch als ungarische Spezialität angepriesen, und nicht von ungefähr wurde eine ganze Epoche ungarischer Geschichte als „Gulaschkommunismus“ bezeichnet. Das Wort „gulyás“ bedeutete ursprünglich nur „Rinderhirt“, das Essen wurde indessen „gulyashús“ Gulaschfleisch, genannt. Heute bezeichnet man mit „gulyás“ sowohl den Hirten als auch die Gulaschsuppe.

Eine Gulaschsuppe lässt sich auf verschiedene Arten herstellen, und jede hat ihre leidenschaftlichen Verfechter. Einig sind sich alle darin, dass man an Fleisch und Kartoffeln nicht sparen darf. Ebenso muss reichlich Paprika in die Suppe, und zwar nur vom Besten. Und der wächst nun einmal in Kalocsa, in der Nähe der Bensheimer Partnerstadt Mohács und in Szeged.

Auch eine vegetarische Variante

Also besorgt sich der deutsch-ungarische Freundeskreis jedes Jahr die besten Paprikasorten, mildes, würziges, süßliches und feurig-scharfes, frisches Paprikapulver, dazu die Paprikacremes, um die Suppe entsprechend abzuschmecken. Mohács beste Küchenchefs haben dem Freundeskreis das schmackhafteste Rezept verraten. Und dass die Gulaschsuppe beim Freundeskreis Bensheim-Mohács schmeckt, verraten die Besucherzahlen beim Sommerfest. Außerdem wird wieder ein spezielles Pilz-Pörkölt (vegetarisch) – „Gomba-Pörkölt“ – angeboten, das ebenfalls seine Liebhaber hat. Sollte dennoch jemand keine Gulaschsuppe mögen, dann werden wieder die speziellen Riesen-Bratwürste nach einer besonderen Rezeptur auf den Grill gelegt.

Zu diesem deftigen Essen passt ein kühles Blondes, aber auch ein Chardonnay aus Mohács oder ein schwerer Merlot, ebenfalls aus Mohács. Selbstverständlich gibt es auch Antialkoholisches. Am Nachmittag steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet zu Verfügung. Übrigens: der Gesamterlös aus dem Sommerfest kommt bis auf den letzten Cent der Mohács-Hilfe zugute. mül