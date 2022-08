Bensheim. Der deutsch-ungarische Freundeskreis Mohács weist noch einmal auf sein Sommerfest mit dem traditionellen Gulaschsuppenessen hin, das am Sonntag (7.) im und am Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim, Weyrichstraße 23, ab 11.30 Uhr, stattfindet.

Die Suppenausgabe beginnt um 12 Uhr. Eingeladen sind alle Mitglieder und Freunde, genauso wie alle Interessenten, die sich über den Kesselgulasch im speziellen, aber auch über Bensheims Partnerstadt Mohács informieren möchten. red