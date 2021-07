Sommer-Edition in der Galerie Krämer

Bensheim. In der Galerie „Krämer reloaded“ in der Hauptstraße 27 in Bensheim wird eine neue Ausstellung gezeigt.

Die Künstlerin Loes (Loes Pommerening) mit niederländischen Wurzeln kommt aus dem Modautal und präsentiert ihre farbgewaltige Sommer-Edition – überwiegend Acryl auf Leinwand.

Botanisch und farbenfroh

© Galerie Krämer

Bis zum 11. September sind die farbenfrohen und sehr botanischen Werke von Loes in der Galerie Krämer reloaded im ersten Obergeschoss (Eingang Bahnhofstraße) zu sehen. „Die Bilder verbreiten definitiv Summer-Feeling“, heißt es in der Ankündigung der Galerie. Öffnungszeiten: Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 18 Uhr. red/Bild: Galerie