Solidarität für Menschen in Nairobi

Bensheim. Alljährlich macht die Katholische Kirche im Oktober besonders auf die Situation der Menschen in den ärmsten Regionen der Erde aufmerksam, wo sich auch etwa die Hälfte ihrer weltweit rund 2500 Diözesen befinden.

So ruft das Hilfswerk Missio in Deutschland auch in diesem Jahr im Rahmen der größten Solidaritätsaktion der Katholikinnen und Katholiken weltweit wieder zu Spenden auf, um die kirchliche und soziale Arbeit in den Ländern des globalen Südens zu unterstützen.

Mehr als 200 Slums in der Stadt

Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion steht Nairobi, die Hauptstadt Kenias. Täglich strömen Menschen aus dem Umland in die ostafrikanische Metropole. Sie flüchten vor Perspektivlosigkeit, Gewalt und Dürre und hoffen auf Arbeit und eine bessere Zukunft. Für die allermeisten endet die Suche jedoch in den großen Slums. Mehr als 200 zählt man in Nairobi, der größte von ihnen ist Kibera. Kibera heißt übersetzt „Dschungel“ und gilt als der größte Slum Afrikas.

Schätzungen zufolge leben dort eine Million Menschen, also etwa ein Viertel der Einwohner Nairobis. Nur etwa ein Fünftel der Häuser dort hat Strom, das Trinkwasser muss von Wasserstationen geholt werden. Hygiene ist ein großes Problem.

Die Missio-Aktion rückt Menschen in den Blickpunkt, die mit Ideenreichtum und Mut ihr Leben in Kibera meistern und sich dabei gegenseitig unterstützen. Unter schwierigen Bedingungen entstehen neue Formen, den Glauben geschwisterlich zu leben. Die kleinen christlichen Gemeinschaften, die sich dort bilden, sind häufig Orte, wo Menschen gemeinsam Projekte entwickeln, um ihr soziales Umfeld zu verbessern. Dabei werden sie von verschiedenen kirchlichen und Nichtregierungs-Organisationen unterstützt.

Die vorgestellten Initiativen sollen auch Menschen an anderen Orten ermutigen, sich jenseits konfessioneller, sozialer und kultureller Unterschiede für das Wohl aller einzusetzen.

Kochboxen erhältlich

Die Katholische Kirche im Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg unterstützt gemeinsam mit dem Weltladen Bensheim die Missio-Aktion und lädt alle Interessierten dazu ein, in der Familie oder gemeinsam mit Freunden ein Solidaritätsessen zu veranstalten. Dazu bietet der Weltladen eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für ein kenianisches Gericht an, die bis zum 8. Oktober telefonisch oder per Mail vorbestellt werden kann: Telefon 06251(66730, info@weltladen-bensheim.de. Die vorbestellten Kochboxen können dann am 21. und 22. Oktober beim Weltladen abgeholt werden.

Ebenso werden auch die Gottesdienste am Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober thematisch an der Missio-Aktion ausgerichtet sein und es werden Solibrote gegen eine Spende angeboten. Nach der Vorabendmesse am 22. Oktober um 18 Uhr in Heilig Kreuz besteht die Möglichkeit, sich näher über das Thema zu informieren.

Ein Film und eine Zoomkonferenz mit Patrick Sibanda, der als katholischer Priester in Nairobi lebt, gewähren tiefere Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Menschen in der kenianischen Hauptstadt. Nähere Informationen und ein Überblick über alle Veranstaltungen sind über Plakate und Flyer in den Kirchen erhältlich. red