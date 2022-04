Solar-Kampagne in Bensheim läuft an

Bensheim. Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen Stadt Bensheim, GGEW AG und Sparkasse Bensheim einen möglichst einfachen Zugang zur Nutzung von Sonnenenergie bieten. Unter dem Motto: „Nutzen Sie Ihr Dach für Sonnenstrom!“ stehen Stadt, GGEW AG und Sparkasse unterstützend zur Seite.

Ziel ist, mit konkreten Ansprechpersonen interessierte Bürger zu beraten und detailliert Wege zur Umsetzung aufzuzeigen, von der Beratung bis hin zur Finanzierung. Mit über jährlich 2500 Sonnenstunden bietet Bensheim Hauseigentümern beste Voraussetzungen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen.

Die Sparkasse Bensheim unterstützt das Thema Nachhaltigkeit und Photovoltaik mit einem unkomplizierten, flexiblen Modernisierungskredit. „Viele Menschen möchten ihren eigenen Anteil im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten im Alltag, bis hin zur Erzeugung regenerativer Energien. Damit das Engagement nicht an der Finanzierung scheitert, bietet die Sparkasse Bensheim nach persönlicher Beratung einen passenden, unkomplizierten Modernisierungskredit für alle Menschen vor Ort, die über eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach nachdenken“, sagt Felix Busse, Abteilungsleiter Immobilienfinanzierung.

Die GGEW AG ist ein Partner, wenn es um die Umsetzung geht: In Zusammenarbeit mit dem regionalen Handwerk kümmert sich das Unternehmen um die schnelle Montage. „Die Solarenergie ist auf dem Vormarsch und wir bieten – ohne großen Aufwand – das passende Produkt hierzu: ‚Dein GGEW Sonnendach mit Speicherangebot’“, sagt Rainer Babylon, Bereichsleiter bei der GGEW. Das Team Umwelt, Klimaschutz und Energie im Rathaus berät kostenlos bei allen Fragestellungen rund um eine neue Photovoltaikanlage. Egal ob Größe, Leistung oder ob es um einen zusätzlichen Stromspeicher geht. Vor Beginn des Bauvorhabens wird daher empfohlen, einen Termin beim Fachteam im Rathaus wahrzunehmen: Tel. 06251/14181 oder per E-Mail an sonnenenergie@bensheim.de.

„Sonnenenergie eröffnet uns viele Möglichkeiten, daher begrüße ich es sehr, dass wir mit der GGEW AG und der Sparkasse Bensheim zwei starke regionale Partner für diese Initiative gefunden haben, um so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Schritt für Schritt Bensheim klimaneutral zu machen“, sagt Umweltdezernent Adil Oyan.

Die Rechnung ist am Ende ganz einfach: Jede Kilowattstunde Strom, die mit der Solaranlage auf dem eigenen Dach erzeugt und im Haushalt verbraucht wird, spart eine Kilowattstunde Netzstrom aus der Steckdose. Die notwendigen Umbauten sind überschaubar, heißt es in der Pressemitteilung. Zu der eigentlichen Montage der Module auf dem Hausdach kommen die elektrischen Installationen für den Wechselrichter und Umbaumaßnahmen an der Hauselektrik. ps

Info: Informationen unter www.bensheim.de/sonnenenergie