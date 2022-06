In der öffentlichen Wahrnehmung war es in den vergangenen Monaten etwas still geworden um das Neumarkt-Center. Im Herbst 2021 hatte die Rathausspitze bei einem Pressetermin den neuen Eigentümer des Komplexes am Rande der Fußgängerzone vorgestellt: die Blackrock Real Estate GmbH mit Geschäftsführer Murat Karakaya.

Seitdem hielten sich beide Seiten mit Aussagen zum Projektstand zurück,

...