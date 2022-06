Smartphone-Anwendungen für die Schule

Bensheim. „Zur Digitalisierung der Schule reicht es nicht aus, einen Internetzugang zu schaffen und Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Wir müssen uns auf den Weg begeben, die Lernmaterialien an das digitale Zeitalter anzupassen“, bringt es der Erasmus-Beauftragte Giacomo Moncada in Vittoria (Italien) auf den Punkt. Seine Schule „Enrico Fermi“ war jetzt eine Woche lang Gastgeberin für 15 Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums unter der Leitung von Heinz Löffler, Ferit Çakmaz und Julia Weis.

Auf Sizilien arbeiteten die jungen Bensheimer gemeinsam mit ihren italienischen Partnern und Jugendlichen aus Usak (Türkei) und aus Karczmiska (Polen) daran, das Motto „ALMIDA – Adapting learning materials into digital age“ (Lernmaterial an das digitale Zeitalter anpassen) in die Tat umzusetzen. Viele kannten sich bereits von den vorangegangenen Treffen in Bensheim und Usak.

Ziel des von der EU geförderten Projektes ist, Anwendungen für das Smartphone zu entwickeln, die später den Unterricht im Heimatland bereichern und somit den Prozess der Digitalisierung unterstützen sollen. In international gemischten Gruppen tüftelten die Schüler im PC-Pool der Schule Ideen aus, über die sie sich auf Englisch verständigten. Der internationale Gedankenaustausch und die interkulturellen Begegnungen sind weitere und nicht minder wichtige Aspekte der Reise.

Die italienischen Koordinatoren hatten für ihre Gäste ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, durch welches die Jugendlichen gemeinsam die Region und deren Kultur erkunden konnten.

So bewunderten sie die malerischen Städte Palermo und Catania mit ihren Barockbauten und dem quirligen Leben in den Straßen, besuchten in Syrakus das griechische Amphitheater und die römische Arena und bestiegen den Ätna inmitten der imposanten Vulkanlandschaft.

Ein weiteres Highlight war ein Strandbesuch zum Sonnenuntergang, bei dem das italienische Volkslied „Bella ciao“ gesungen wurde – auf Italienisch, Deutsch, Türkisch und Polnisch. Begeistert und voll mit neuen Eindrücken kehrte die Bensheimer Delegation zurück ans Goethe-Gymnasium – und um etliche internationale Freundschaften reicher. red

