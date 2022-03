Skitour der SSG ins Montafon

Bensheim. Eine 18-köpfige Gruppe der SSG Bensheim machte sich auf den Weg in Richtung Berge zum Skitourengehen. Was sich im vergangenen Jahr kaum jemand hätte vorstellen können, hat in diesem Spätwinter tatsächlich funktioniert.

Die Skiabteilung der SSG Bensheim kam am Faschingsfreitag auf der Lindauer Hütte im Montafon an. Das Wetter hatte es zuvor gut gemeint mit den Wintersportlern, samstags wurden die ersten Tiefschneehänge befahren. Sonntags wurde die Lawinenwarnstufe auf 2 heruntergesetzt, nun war (fast) alles möglich. Sogleich machten sich die Tourengeher am Sonntagmorgen auf zum Drusentor (2341 Meter) zu einem traumhaften Blick in die Schweiz. Die Teilnehmer gingen nun getrennte Wege, am Nachmittag traf man sich wieder auf der Hütte. Am Montag folgte der Höhepunkt der SSG-Fahrt: der Gipfel des Wahrzeichens des Montafons, die Drei Türme (2830 Meter). Alle 18 Skitourengefährten unter der Führung von Annette und Reiner Lemperle sowie Yannick Göbel bestiegen – nach teils doch recht anspruchsvollem Gehgelände – den Gipfel. Die Aussicht war bezaubernd.

Beflügelt von diesem Abenteuer, konnten die Gruppen am Dienstag dann noch eine kleinere Tour unternehmen, bevor man die Heimreise antrat. red/Bild: SSG

