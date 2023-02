Skigebiet der Axamer Lizum erkundet

Bensheim. Bereits zum achten Mal fand in diesem Jahr eine Studienfahrt mit sportlichem Schwerpunkt schwerpunktübergreifend für alle FOS-Klassen der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim statt. Unter der bewährten Leitung von Frank Weber, Uwe Bickelhaupt, Paul Rausch Cech und Mark Hill ging es nach Axamer Lizum – in das Skigebiet der olympischen Winterspiele von 1964 und 1976.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Untergebracht im Hotel Olympia 76 konnten die 21 Schülerinnen und Schüler direkt vor dem Hotel mit der Olympiabahn auf bis zu 2340 Meter hinauffahren. So sammelten sie neue Erfahrungen, die dazu beigetragen haben, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und den Gemeinschaftssinn zu fördern. Zudem konnten die Alpen als Lebensraum hautnah erlebt werden. Dabei konnten die Teilnehmer zahlreiche imposante Blicke genießen – und das jeden Tag. Top präparierte Pisten sorgten für enormen Fahrspaß bei den Schülerinnen und Schülern.

Insgesamt haben die Klassen eine anstrengende, aber auch ereignisreiche Abschlussfahrt ihrer Schulzeit erlebt, an die sie sich gerne erinnern werden. Gerade für den Endspurt mit Blick auf die Prüfungen sind Zusammenhalt und Gemeinschaft gestärkt worden. Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Studienfahrt mit sportlichem Schwerpunkt für FOS-Klassen der Metzendorf-Schule geben. red/Bild: Schule