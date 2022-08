SKG Zell plant Fußballturnier

Zell. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr plant die SKG Zell am Samstag, 3. September, erneut ein Hobbykicker-Turnier und lädt hierzu ganz herzlich ein. Das Mindestalter für Teilnehmer beträgt zwölf Jahre.

Die Teams sollten aus je vier Feldspielern und einen Torwart gebildet werden. Anmeldung sind bis zum 20. August möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Plätze eins bis drei stehen Gewinne bereit. Für das leibliche Wohl ist – wie immer bei Veranstaltungen der SKG – bestens gesorgt.

Spielbeginn am Samstag, 3. September, ist um 11 Uhr, Registrierung der angemeldeten Spielerteams ab 10 Uhr. Gespielt wird auf dem Freizeitgelände in Zell, am Ende des Hambacher Wegs. red