Skatrunde spielt seit 30 Jahren

Bensheim. Seit 30 Jahren treffen sich die oben abgebildeten „Bergsträßer Burschen“ zum Skat. Während der Pandemie-Hochphase kamen die Treffen in Verzug, aber jetzt wird wieder stramm gereizt. „Wir haben im besten Mannesalter angefangen, und uns diesen Status aufgrund der intensiven, geistig herausfordernden Skat-Aktivität bis heute bewahrt“, sind sich die drei Herren schmunzelnd einig. Der Reihe nach wird abwechselnd bei jedem Mitspieler zu Hause gespielt. Die Ehefrauen laden in der „Halbzeit“ zu einem leckeren Abendessen ein. Als Belohnung dafür werden sie in der Vorweihnachtszeit mit dem bis dahin angesammelten Spielgeld zum Abendessen in ein Restaurant eingeladen. Die verbleibende Hälfte des Spielgeldes geht an die Flutopfer im Ahrtal. Unser Bild zeigt (v.l.) Reinhard Krumbein (Auerbach), Gerhard Steimann (Zwingenberg) und Frank Maier (Auerbach). red/Bild: Privat

