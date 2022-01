Skateranlage und Innenstadt

Bensheim. Die Sitzung der SPD-Fraktion findet am Dienstag (1.) ab 19 Uhr pandemiebedingt als Zoom-Konferenz statt, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt. Dabei steht zunächst die Vorbereitung der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 7. Februar auf der Tagesordnung.

Die Ausschussmitglieder beschäftigen sich dabei mit dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“, konkret mit dem Teilprojekt „Kampagne Service Erlebnis Bensheim“ mit einer Projektsumme von 35 000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. „Wir freuen uns über den schnellen Einstieg in die Umsetzung des Programmes“, so Stadtverordnete Adriana Filippone, liege die Antragstellung für das Förderprogramm gerade einmal vier Monate zurück.

Aus den Startlöchern kommen

Zudem beschäftigt sich der Ausschusses mit einer Aktualisierung der Schul- und Gebührenordnung der Musikschule, einhergehend mit einer vom Magistrat vorgeschlagenen moderaten Anhebung der seit vier Jahren stabil geblieben Gebühren.

Abschließend berät die Fraktion noch über die Themen Stilllegung weiterer Waldflächen, Wohnmobilstandort sowie Skateranlage. „Was die Zukunft der Skateranlage anbelangt, müssen wir allmählich aus den Startlöchern kommen“, mahnt Fraktionschef Jürgen Kaltwasser zur Eile. Berichte über den Verlauf der Sitzungen der Ortsbeiräte runden die Tagesordnung ab. red