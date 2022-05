Sitzung der CDU-Fraktion Bensheim: Sanierung und Tempo 30

Bensheim. Bei der Planung für die Rheinstraße, die grundhaft saniert wird, stellt sich die Frage, welche Geschwindigkeit dort künftig gelten soll. Die CDU-Fraktion sieht es als sinnvoll an, diese sowie die Moselstraße in die Tempo-30-Zone der umliegenden Wohnsiedlung aufzunehmen.

„In dem Gebiet südlich der Wormser Straße sind in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Wohnhäuser auf ehemaligen Gewerbeflächen entstanden, das gilt es zu berücksichtigen. Der Durchgangsverkehr soll hier möglichst herausgehalten werden“, nennt Ortsvorsteherin und Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer eine Verkehrsberuhigung als Ziel.

Die Christdemokraten befassen sich bei ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (24.) noch mit einem zweiten Straßenbauprojekt: In Auerbach steht die Sanierung der Saarstraße zwischen Darmstädter- und Wilhelmstraße an. Das Konzept umfasst einen beidseitigen Angebotsstreifen für Radfahrer. Neue Wohnungen könnten auf einem ehemaligen Betriebsgrundstück in der Dammstraße entstehen. Auf der westlichen Seite der Bahngleise, südlich der Wormser Straße, soll ein Gebäude errichtet werden. Der Entwurf für den Bebauungsplan wurde überarbeitet, nun ist über die erneute Offenlage zu entscheiden.

„Eine weitere Brachfläche an der Zugstrecke, die genutzt werden könnte, liegt in der Fabrikstraße. Hier ist es gut vorstellbar, einigen Gewerbebetrieben die Möglichkeit zu bieten, sich anzusiedeln“, sagt Stadtverordneter Feridun Bahadori.

Das Areal liege im Innenbereich, es stelle eine Alternative zur Erweiterung von Gewerbegebieten am Stadtrand dar. Dem Bebauungsplan will die CDU zustimmen. red