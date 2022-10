Singschule startet die Proben

Bensheim. Am Freitag (7.) starten die Proben der Singschule Kirchbergklang im Pfarrzentrum. Der Neustart der Singschule Sankt Georg ist ein guter Anlass, Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zum Singen zu bringen. Unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop, seit 20 Jahren hauptamtlicher Kinderchorleiter und Hochschullehrer für das Fach Kinderchorleitung, bereiten die Kinder als ersten Höhepunkt das Martinsspiel am 10. November vor.

Schwerpunkt der sängerischen Arbeit ist die Förderung der Stimme der Kinder: die Erweiterung des Stimmumfangs, eine gesunde Stimmgebung, ein aufmerksames Gehör und die Fähigkeit, die eigene Stimme in den Klang der Gruppe einzubringen.

In drei Gruppen aufgeteilt

Damit das besonders gut gelingt, arbeitet die Kinderkantorei der Singschule Kirchbergklang in drei Gruppen: freitags von 14.30 bis 15.15 Uhr singen die Vorschulkinder bis zur 2. Klasse, von 15.30 bis 16.30 Uhr probt die Jungengruppe der 3. bis 6. Klasse, von 16.45 bis 17.45 Uhr schließen sich die Mädchen der 3. bis 6. Klasse an. Durch die Trennung von Jungen und Mädchen ab der 3. Klasse kann der Chorleiter genau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Alle Kinder können kommen, ganz gleich, mit welchem musikalischen Hintergrund. Die Proben am 7. und am 14. Oktober sind als Schnupperproben gedacht, die Kinder und ihre Familien können sich dann entscheiden, ob sie weiter mitsingen wollen.

Weitere Info sind bei Chorleiter Gregor Knop erhältlich: regionalkantor@st-georg-bensheim.de oder Telefon 06251/1751615. red