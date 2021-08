Singkreis Schwanheim probt per Zoom und im Freien

Schwanheim. „Wenn ich mir das so zusammengefasst betrachte, muss ich sagen, wir waren trotz allem ganz schön aktiv und haben unseren Chormitgliedern echt was geboten.“ Mit diesen Worten bilanzierte Chorleiterin Cosima Seitz die Aktivitäten des Singkreises Schwanheim im vergangenen Jahr.

Der Chor war trotz der Pandemie im Rahmen des Möglichen aktiv. Im ersten Lockdown haben die Mädchen und Jungen des Kinderchores wöchentlich eine Video-Chorprobe bekommen, von Cosima Seitz mit Unterstützung ihres Ehemanns Markus Francke aufgenommen und mit einem Link auf YouTube den Nachwuchssängerinnen und -sängern zugänglich gemacht.

Am Montag, 23. August, findet die Jahreshauptversammlung des Singkreises Schwanheim im Dorf gemeinschaftshaus Schwanheim statt, zu der der Vorstand nochmals herzlich einlädt. Beginn ist um

Nachdem im Sommer sowohl draußen, als auch drinnen mit Abstand und offenen Fenstern geprobt wurde, gab es im zweiten Lockdown wieder Videos – diesmal zu bestimmten Anlässen. Jeden Adventssonntag, zu Weihnachten, Fasching, Frühlingsanfang, Ostern und als Vorbereitung für das Videoprojekt.

Der Singkreis und der Teenie-Chor bekamen Stimmbildungsvideos, einen Adventsgruß zum Mitsingen und einen Weihnachtsgruß mit Botschaften des Vorstandes.

Ab dem 22. Februar 2021 traf sich der Chor zu wöchentlichen Chorproben per Zoom, um die Stimmen wieder in Form zu bringen – insgesamt 13 Mal. Eine interessante Erfahrung, da die Sänger und Sängerinnen nur sich selbst und die Chorleiterin hören konnten.

In dieser Zeit entstand auch das Videoprojekt: Ein in der Coronazeit einstudierter Chorsatz des Spirituals „This Little Light of Mine“ sollte Teil einer Online-Andacht werden. Zu einem Playback von „This Little Light of Mine“ nahmen die Chormitglieder des großen Singkreises und des Jugendchores ihre eigene Stimme auf, die dann von Cosima Seitz und dem Schwanheimer Pfarrer Christian Ferber, der auch die Videoaufnahmen machte, zum Chorsatz zusammengefügt wurden. Die Kinder übten zuhause mit Videoanleitung eine kleine Choreographie.

Der Videodreh am 15. Mai wäre wegen des heftigen Regens beinahe ins Wasser gefallen, aber mit viel Optimismus, einer App mit Regenradar und bunten Schirmen ist in einer kurzen Regenpause ein fröhlicher Film mit Groß und Klein entstanden. Dieser ist immer noch bei YouTube zu finden: im Portal der Evangelischen Kirchengemeinden Schwanheim und Einhausen „Seelenkost Folge 12 – Ins Leben aufbrechen“.

Und jetzt wird wieder fleißig geprobt. Die Chormitglieder werden regelmäßig am Wochenende darüber informiert, wie die Proben montags stattfinden können: draußen auf dem Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses oder drinnen mit weit geöffneten Fenstern. Zurzeit steht aufgrund der Situation noch nichts Konkretes auf dem Programm. Ein idealer Einstieg für alle, die schon immer mal mitsingen wollten. Neue Sängerinnen und vor allem Sänger können gerne montags um 19.30 Uhr zum Dorfgemeinschaftshaus in der Weyrichstraße in Schwanheim kommen. red

