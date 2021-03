Bensheim. Alljährlich im Frühjahr lädt der Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. In dieser Mitgliederversammlung berichtet der Vorstand über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und informiert über die geplanten Auftritte und Veranstaltungen im angebrochenen Jahr. Auch werden hierbei die Vorstandsmitglieder entlastet, alle zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt oder neu gewählt.

AdUnit urban-intext1

Aktuell und auch auf Sicht sind keine Präsenzveranstaltungen möglich. „Was machen wir jetzt?“, fragte sich der Vorstand der Harmonie in seiner letzten Vorstandssitzung. Rasch war man sich einig, dass die Mitgliederversammlung nicht ausfallen soll, sondern, dass die Mitglieder, so gut es eben geht, schriftlich auf dem Laufenden gehalten werden sollen und auch ihr Mitspracherecht über diesen Weg gewahrt werden soll.

Daher verfasste man ein Schreiben zur Mitgliederversammlung 2021. Es wurde in diesen Tagen an alle aktiven und fördernden Mitglieder des Gesangvereins versandt.

Corona fordert neue Wege, insbesondere natürlich auch für die laufende Chorarbeit. Singen zu mehreren, in einem Raum, wegen der latenten Ansteckungsgefahr und auch aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen ist undenkbar. Dennoch hatte der Chor im vergangenen Jahr rasch neue Wege gefunden.

AdUnit urban-intext2

So wich er zunächst ins Freie aus, vor seinem Probendomizil beim DRK Bensheim in der Rheinstraße: durchaus machbar und auch zum Teil sehr stimmungsvoll, besonders an lauen Sommerabenden. Als die Tage dann aber kürzer, kälter und zum Teil auch regnerisch wurden, mussten neue Wege gefunden werden.

Zunächst fand sich ein geeigneter Innenraum in der Michaelskirche in der Darmstädter Straße. Dort konnte, unter Einhaltungen der Hygienevorgaben der evangelischen Kirche, zumindest der halbe Chor im Wechsel üben. Leider ging auch dies nicht lange gut, der zweite Lockdown kam. Erneut mussten neue Wege gegangen werden. Die Lösung war der Probenbetrieb über das Internet.

AdUnit urban-intext3

Immerhin rund zwei Drittel der aktiven Sänger hatten oder beschafften sich hierfür die technischen Voraussetzungen, sie konnten und wollten damit auch an den Zoom-Chorproben teilnehmen. So probt der MGV Harmonie seit Herbst vergangen Jahres jeweils Dienstagabend zur gewohnten Zeit via Zoom.

AdUnit urban-intext4

Natürlich sind diese Proben nicht mit dem normalen Singen in der Gruppe vergleichbar, aber dennoch! Es gelang so zumindest, die Gemeinschaft weiter zu halten und zu pflegen und auch das Singen nicht ganz zu verlernen. Sogar einige neue Lieder konnten eingeübt werden. Bewundernswert dabei die Ausdauer und vor allem Geduld der jungen Chorleiterin Lisa, mit den nicht immer so internetaffinen Sängern. Durchaus stimmungsvoll war auch die Weihnachtsfeier via Zoom.

Nachdem der Altersdurchschnitt der Harmonie hoch ist, sind zwischenzeitlich einige Sänger bereits geimpft oder mit Impfterminen versorgt. Und mit den zunehmend helleren und hoffentlich auch wärmeren Tagen steigt auch die Hoffnung bald wieder „normal“ zumindest im Freien singen und proben zu dürfen.

Die Hoffnung besteht auch, dass zumindest einige der für dieses Jahr geplanten Auftritte und Ausflüge werden stattfinden können. Wie immer wird hierüber auch im Vereinsspiegel des BA und auf der Homepage www.harmonie-benheim.de informiert. red

Info: Immer willkommen sind neue Sänger, die gerne per E-Mail info@harmonie-benheim.de Kontakt aufnehmen können.