Singen für Frieden und Freiheit in Auerbach

Auerbach. Unter dem Motto „Freiheit, Einheit, Hoffnung“ trafen sich weit mehr als hundert Menschen am Abend des Einheitsfeiertags im Kronepark auf Einladung und Mitwirkung des Eventchors Bensheim, Unisono Zwingenberg und Swinging Auerbach. Die beeindruckende „Danke-Demo“ bei Kerzenschein sollte ein Symbol für Frieden und Hoffnung in Deutschland und der Welt sein. Heike von Stedt, Sängerin aus Heppenheim, verstärkte die Chöre auf der Bühne und der Parkwiese.

Zeitgleich versammelten sich am 3. Oktober in mehr als 300 Städten deutschlandweit Bürgerinnen und Bürger aller Generationen und Kulturen auf öffentlichen Plätzen, um den Tag der Deutschen Einheit mit einem offenen Singen zu feiern. Gemeinsam setzten sie so ein Zeichen für den Willen zum Zusammenhalt, der Sehnsucht nach Frieden und gegenseitigem Respekt. Initiator der Veranstaltung war der noch junge Verein „3. Oktober – Deutschland singt und klingt e.V.“.

„Deutschland singt und klingt“

Getrübt wurde die Feierlaune im Gedenken an die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR, den Mauerfall und die Wiedervereinigung durch den Krieg in der Ukraine und den bedrohten Frieden in Europa – was sich auch in der Stimmung der Teilnehmer der einstündigen „Danke-Demo“ in Auerbach und der vorgegebenen Liederauswahl niederschlug.

Mitinitiatorin Jutta Walther und ihr Helferteam hatten zu Beginn der Veranstaltung, die neben anderen Institutionen von der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Deutschen Musikrat, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und dem Jüdischen Leben in Deutschland gefördert wird, an alle Sängerinnen und Sänger aus dem Publikum Kerzen und Liederhefte verteilen lassen.

Im Vorwort dazu erinnert der Leiter der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“, Bernd Oettinghaus, an die Aufforderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyi anlässlich der diesjährigen Grammy-Verleihung, nicht in ängstliches Schweigen zu verfallen: „Füllen Sie das Schweigen mit Musik.“

So geriet die musikalische Danksagung für ein gesamtdeutsches Miteinander vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu einem ebenso starken Bekenntnis für Freiheit und gegen Gewalt. Dem Wunsch nach Frieden gaben die Sängerinnen und Sängern im Kronepark mit insgesamt zwölf Liedern eine laute Stimme: Angefangen vom bekannten Volkslied „Die Gedanken sind frei“ aus dem 18. Jahrhundert, dem Protestsong „Sag mir wo die Blumen sind“ von Pete Seeger, „Lean on me“ von Bill Withers, der israelischen Volksweise „Hevenu shalom alechem“, Friedrich Bonhoeffers vertontem Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, bis hin zum Westernhagen-Hit „Freiheit“ und der Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung Mitte des 20. Jahrhunderts „We shall overcome“.

Das offene Singen am Nationalfeiertag im Kronepark endete mit dem gemeinsam gesungenen, Hoffnung spendenden Abendlied von Matthias Claudius „Der Mond ist aufgegangen“.