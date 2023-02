Singen für den Frieden

Bensheim. Am Sonntag (26.) um 15 Uhr will die Initiative „Singen mit allen“ am Jerusalem Friedensmal für den Frieden und die Freiheit in der Ukraine singen, heißt es in einer Ankündigung.

Die Teilnehmer der Initiative kommen vor allem aus den Kreisen Bergstraße und Darmstadt-Dieburg. Das Friedensmal befindet sich am Europäischen Fernwanderweg Nr. 8 in Hochstädten. Die Wegbeschreibung ist unter Google Maps unter „Jerusalem Friedensmal“ zu finden. Eine direkte Anfahrt mit dem Auto ist nicht möglich, aber es ist leicht mit einer kurzen Wanderung zu erreichen, heißt es weiter.

Parken könne man am Hochstädter Haus oder oberhalb davon. „Wer mitsingen möchte, ist dazu herzlich eingeladen“, sagt Thomas Zieringer von der Stiftung Friedensmal, die für das Denkmal verantwortlich ist. Das gemeinsame Singen findet nur dann statt, wenn es nicht regnet. red