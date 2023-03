Singen als Mutmacher in schweren Zeiten

Bensheim. Vergangene Woche fand die Jahreshauptversammlung des Männerchores Harmonie 1861 Bensheim in der Gaststätte Weiherhaus statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Bernd Wahlig begrüßte die anwesenden Teilnehmer mit den Sätzen: „Wir leben in schlimmen Zeiten, es herrscht Krieg in Europa, dennoch lasst uns fröhlich singen – Singen bringt Mut, macht Spaß, lasst uns in Gemeinschaft leben.“ Er bat an den in diesem Januar verstorbenen Dieter Bühring zu gedenken, für den diese Gemeinschaft sehr wichtig war.

Es folgte der Blick zurück ins vergangene Vereinsjahr, welches nach den Corona-Jahren wieder in verlässlicher Konstanz ablief – mit regelmäßigen wöchentlichen Proben im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim, diversen Chorauftritten und Veranstaltungen des geselligen Beisammenseins.

Sängerischer Höhepunkt im vergangenen Jahr war im Sommer der Liederabend im Bürgerhaus Auerbach, erinnert wurde aber auch an das Singen bei verschiedenen Festen. Gerne wurden die Sänger auch an die geselligen Höhepunkte erinnert, den Vereinsausflug nach Weisenburg im Elsass und den Besuch der jüdischen Stätten, Friedhof und Synagoge, in Worms.

Wie immer bei einer Jahreshauptversammlung ging es auch um die Finanzen, die sich solide darstellen. Von den Kassenprüfern gelobt wurde die klare und übersichtliche Buchführung und die lückenlose Belegsituation. Damit stellten die Kassenprüfer den Antrag zur Entlastung des Kassenwartes und des gesamten Vorstandes, welcher anschließend von den Teilnehmern einstimmig gewährt wurde.

Neuer Kassenwart gewählt

Generelle Wahlen standen in diesem Jahr nicht an, lediglich ein neuer Kassenwart musste bestimmt werden, nachdem Jo Rummel dieses Amt zuletzt nur interimsmäßig übernommen hatte. Klaus Bischof erklärte sich hierfür bereit und wurde einstimmig gewählt.

Der Blick voraus auf die geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr zeigte, dass hier erneut eine Vielzahl von Gesangsauftritten mit der neuen Chorleiterin Julia Klingel, Ausflügen und geselligen Runden geplant sind.

Diskutiert wurde ebenfalls rege, einmal mehr über die Problemsituation eines finanzierbaren Probenraumes in der Kernstadt und auch über die Beitragssätze für die aktiven Sänger.

Zuletzt fand sich hier unter den anwesenden Mitgliedern eine große Mehrheit für eine deutliche Anhebung des Jahresbeitragssatzes. red