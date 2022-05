Simply Quartett statt Quatuor Ébène

Bensheim. Eigentlich hätte zum Finale der Konzertsaison der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 28. Mai, das französische Quatuor Ébène im Parktheater auftreten sollen. Doch am Montag erreichte den Kammermusikverein die Nachricht, dass aufgrund einer Erkrankung des Geigers Pierre Colombet der Auftritt in Bensheim leider abgesagt werden muss.

Wieder einmal haben die Kunstfreunde in kürzester Zeit für einen attraktiven Ersatz gesorgt: Anstelle des Quatuor Ébène wird das Simply Quartet zu Gast sein, das zu den aufstrebendsten und vielversprechendsten Streichquartetten der neuen Generation gehört.

Zahlreich international ausgezeichnet, bahnt sich das junge Ensemble seinen Weg in der klassischen Musikszene. 2008 unter der Schirmherrschaft von Professor Jensen Horn-Sin Lam in Shanghai gegründet, fasste das Quartett in Wien Fuß. Danfeng Shen und Xiang Lu bilden mit dem norwegischen Cellisten Ivan Valentin Hollup Roald und der österreichischen Geigerin Antonia Rankersberger eine internationale Konstellation.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle oder über www.reservix.de zurückgegeben werden. red