Simon & Garfunkel Revival Band im Musiktheater Rex

Bensheim. Die Simon & Garfunkel Revival Band kommt am 27. und 28. Dezember nach Bensheim ins Musiktheater Rex. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20.30 Uhr. Tickets sind online unter www.musiktheater-rex.de erhältlich.

Es ist fast schon ein Ritual zwischen den Jahren: Michael Frank, Guido Reuter und ihre Band gastieren wieder im Musiktheater. „Bei ihren Konzerten ist das Publikum von den Stimmen und dem Gesamtsound der Band so begeistert, dass mit stehenden Ovationen eine Zugabe nach der anderen gefordert wird. Den begnadeten Musikern gelingt es immer wieder, die Songs von Simon and Garfunkel überzeugend darzubieten“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Das Publikum dürfe sich auf Hits wie „Mrs. Robinson“, „Sound of Silence“ oder „Bridge over Troubled Water“ und zwei Stimmen freuen, die vom Original nur schwer zu unterscheiden seien. red/Bild: Band

Info: Weitere Informationen unter www.musiktheater-rex.de