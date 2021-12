Silvester-Show im Parktheater fällt aus

Bensheim. Aufgrund der zugespitzten Corona-Lage hat Festspielleiter Klaus P. Becker das traditionelle Silvester-Special der Internationalen Sommerfestspiele Auerbach am 31. Dezember im Parktheater abgesagt, nachdem auch anhaltend von einer überwiegenden Mehrheit des Publikums eindeutige Signale der Verunsicherung und gebotenen Vorsicht zu verzeichnen gewesen seien.

Geplant war die Veranstaltung nach der 2 G-Regel, die inzwischen überholt sei, „und keiner kann zuverlässig wissen, was an Silvester gilt, falls bis dahin überhaupt noch Veranstaltungen möglich sind“, so Becker. Ungeachtet aktueller amtlicher Verordnungslagen seien nach langer Abwägung der Chancen und Risiken sowohl gesundheitlicher wie organisatorischer Art nach Einschätzung von Becker die Risiken deutlich höher zu bewerten.

Wer Karten bei Vorverkaufsstellen wie im BA-Medienhaus oder im Internet gebucht habe, bekomme gegen Vorlage der Karten eine Erstattung von der Stelle, wo die Karten erworben worden waren.

Auskünfte erteilt auch die Festspiel-Geschäftsstelle unter Telefon 06251/2332, Mail KaPeBecker@t-online.de. red

