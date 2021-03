Bensheim. Einen Redewettbewerb online ausführen – (wie) geht das? Und ob das geht. Der 16. Februar brachte eine ganz neue Erfahrung für den Rhetorikclub Bergstraße, denn die Wettbewerbe „Internationale Reden Deutsch“ und „Stegreifreden“ konnten mit zwei und drei Teilnehmern trotz der aktuellen Einschränkungen durchgeführt werden.

In der Kategorie „Internationale Reden Deutsch“ halten die Teilnehmer eine vorbereitete Rede von fünf bis maximal sieben Minuten. Das Thema wählen sie selbst, anders als bei den Stegreifreden. Auch hier gilt es, einen guten Einstieg zu finden, der das Publikum neugierig macht, eine Gliederung, der man gut folgen kann und einen prägnanten Schluss, der im Idealfall alles noch einmal zusammenfasst. Und das alles völlig unvorbereitet in ein bis zwei Minuten.

Heike Jackstädt mit ihrem Huhn Agathe. © Privat

Wie mittlerweile üblich traf sich der Club online, Zeitnehmer, Bewertungsrichter und Konkurrenten richteten zu Hause Mikrofone und Kameras aus und dann ging es los. Am Start war zuerst Ralf Spindler mit einer Rede über „ein besonderes Jahr“ – nämlich 2020, gefolgt von Heike Jackstädt, die dem Publikum ihr Huhn Agathe vorstellte. Mit ihrer Rede qualifizierte sie sich zum „Area Contest“ am Samstag (6.) ab 14 Uhr.

Susanne Sartorius, Wilfried Staudacher und Adrian Schnellbächer wetteiferten um die Weiterleitung in der Kategorie „Stegreifreden“ zum Thema „Gib immer der Möglichkeit eine Chance“. Das genau tat Adrian Schnellbächer.

Er war als Gast zum Meeting gekommen und hatte – eigentlich außer Konkurrenz – am Wettbewerb teilgenommen und gleich gewonnen. Adrian war Corona-bedingt vorzeitig aus einem Austauschprogramm mit den USA zurückgekommen und hatte dort bereits Kontakt zu Toastmasters International. Seine Stegreifrede überzeugte die Schiedsrichter so sehr, dass er den Club ebenfalls am Samstag, 6. März, vertreten darf – als ordentliches Mitglied.

Wer an einem Clubabend als Gast teilnehmen möchte, findet den Zugangslink auf der Website des Clubs. Gäste sind jederzeit willkommen.

Der Rhetorikclub Bergstraße ist Mitglied bei Toastmasters International, einem Verband von 15 900 Rhetorikclubs in 142 Ländern der Erde - etwa 90 davon in Deutschland. Die Non-Profit-Organisation wurde 1924 in den USA gegründet und hat weltweit 350 000 Mitglieder. red

Info: Weitere Informationen unter www.rhetorik-club-bergstrasse.de