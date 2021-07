Siegel für mehr Sicherheit

Bensheim. Seit 2017 sorgt die Sicherheitsinitiative „Kompass“ (KommunalProgrAmmSicherheitsSiegel) für mehr Sicherheit in Hessens Städten und Gemeinden. Die Polizei stärkt dabei gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort die Sicherheitsarchitektur. Zu den sieben ersten Kompass-Kommunen, die vom Land ein Sicherheitssiegel erhalten, gehört Bensheim. „Hier hat man vorbildlich gearbeitet und wird völlig zurecht ausgezeichnet“, so die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Bensheim zählen auch Lampertheim, Viernheim, Lorsch, Fürth und Gorxheimertal zu den inzwischen 91 Städten und Gemeinden, die an diesem bundesweiten Sicherheitsprojekt teilnehmen und so die Möglichkeit nutzen, die Bürger und die Verantwortlichen vor Ort bei der Kriminalitätsbekämpfung mit ins Boot zu holen. „Diese wissen schließlich am besten, wo genau der Schuh drückt“, sagt der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU). Dazu werden im Rahmen von Sicherheitskonferenzen und auf der Basis von Bürgerbefragungen Maßnahmen für die ganz speziellen Probleme vor Ort erarbeitet.

Kleinere Kommunen können sich auch als Kompass-Region zusammentun und so die Vorteile des Programms nutzen. In der Kompass-Region „Weschnitztal“ haben Lindenfels, Fürth, Rimbach und Mörlenbach genau dies vor. „Auch Heppenheim und Bürstadt haben sich bereits für das Programm beworben“, berichtet Heitland. red