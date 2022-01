Show „Amazing Shadows“ fällt aus

Bensheim. Die Show „Amazing Shadows“, die am 28. Januar in Bensheim stattfinden sollte, muss in Folge der weiterhin bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt werden.

Der Veranstalter bietet Kunden an, ihre Tickets in eine andere Veranstaltung umzutauschen oder in einen Gutschein umzuwandeln. Dazu können sich Interessenten unter www.resetproduction.de eine neue Show aussuchen oder sich unter Telefon 0365/5481830 zum Showangebot beraten lassen, heißt es in einer Pressenotiz des Veranstalters Reset Production.

Über ihre Auswahl können die Kunden den Veranstalter dann abschließend per Mail an kundenservice@resetproduction.de informieren. Die ursprünglichen Tickets müssen in jedem Fall postalisch an folgende Adresse gesendet werden: Reset Production e. K., Kundenservice, Straße des Friedens 200, 07548 Gera. red