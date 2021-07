Shopping und Genuss in der Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Für das zweite Augustwochenende lädt das Bensheimer Stadtmarketing mit besonderen Aktionen unter dem Motto „bensheimerleben“ zu Erlebnis und Genuss in der Innenstadt ein.

Den Auftakt bilden verlängerte Öffnungszeiten der Geschäfte am Freitag, 6. August: Bis 22 Uhr ermöglichen die Einzelhändler in der Fußgängerzone ausgiebiges Shoppen.

Kulinarische Stadtführungen

Zusätzlich starten um 19.30 Uhr Kulinarische Stadtführungen mit zwei Stopps in der Gastronomie. Die Teilnahme an der Kulinarischen Stadtführung kostet 21 Euro pro Person, enthalten sind zwei Getränke und zwei Snacks. Die Vorab-Anmeldung ist möglich bei der Tourist Info unter Telefon 06251/869610-1 oder per E-Mail an touristinfo@bensheim.de.

Der Samstag, 7. August, startet ebenfalls genussvoll mit dem Bensheimer Marktfrühstück – einem erst vor wenigen Wochen vom Stadtmarketing gestarteten Angebot, das sich bereits erfolgreich etabliert hat.

Von 10 bis 14 Uhr können Marktbesucher am Marktbrunnen die Angebotsvielfalt des Wochenmarktes genießen: von mediterraner Feinkost über Herzhaftes aus Tirol bis hin zu regionalen Obst- und Gemüseerzeugnissen.

Abendkunstmeile

Ebenfalls auf dem Marktplatz sowie am Bürgerwehrbrunnen und an der Lauter im Bereich der Mittelbrücke findet von 16 bis 22 Uhr die Abendkunstmeile statt. Der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda verwöhnt die Besucher dazu mit einem kulinarischen Angebot.

Zusätzlich zu den Aktionen bietet die Regionalbude auf dem Marktplatz an beiden Tagen eine Vielfalt an Getränken an. Eine besondere Illumination der Innenstadt in den Abendstunden sowie Straßenmusik an wechselnden Stellen sorgen am Aktionswochenende für die passende Erlebnisatmosphäre.

Details und Infos zu den vielfältigen Wochenendaktionen sowie weiteren Angeboten in der Innenstadt gibt es im Internet. ps

