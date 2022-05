SG Gronau stellt Maibaum auf

Gronau. Am Samstag (7.) stellt die SG Gronau auf dem freien Platz im Dorfzentrum den Maibaum auf. Der 14 Meter hohe Maibaum, frisch im Gronauer Märkerwald geschlagen und dieses Mal an einem sicheren Ort gegen Zugriffe von Unbefugten aufbewahrt, wird von den Fußballern der Gronauer Seniorenmannschaft per Muskelkraft in Position gebracht werden.

Für das leibliche Wohl sorgen an diversen Verkaufsständen die einzelnen Abteilungen der Sportgemeinde. Außerdem wird die angrenzende „Gruneme Stubb“ als Cafeteria zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Maibaumstellung findet wieder ein Tauziehwettbewerb statt, bei dem Mannschaften mit je fünf Personen ihre Kräfte messen können. Als Preise winken hier unter anderem ein 30 Liter Fass Bier und ein Gasgrill.

Anmeldungen nehmen Klaus Werner und Friedel Dingeldey entgegen. Ein besonderes Highlight dürfte die musikalische Begleitung der Veranstaltung durch das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen werden. Die 30 Mann starke Formation verspricht beste Unterhaltung. Der Beginn des Maibaufestes ist gegen 14 Uhr vorgesehen – der Tauziehwettbewerb beginnt um 15 Uhr. kw

