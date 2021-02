Bensheim. Beratung und Bestellung per E-Mail oder Telefon: Viele Bensheimer Ladengeschäfte bieten diesen Service auch während des erneut verlängerten Lockdowns an. „Click & collect“ ist in Hessen weiterhin ausdrücklich erlaubt.

Reparatur- und Servicedienste werden zum Beispiel weiterhin von Juwelieren oder Schneidereien angeboten. Kurzum: Viele Einzelhändler sind erreichbar und stehen den Kunden beratend zur Seite.

Auf der städtischen Internetseite www.bensheim.de ist unter der Rubrik Einkaufen ein Überblick der Bensheimer Geschäftstreibenden mit deren Link zu den jeweiligen Geschäften eingerichtet. Geschäftsinhaber, Gastronomen und alle, die sich in das Portal eingetragen haben, werden gebeten, ihren Eintrag auf Vollständigkeit und Aktualität zu überprüfen, Neueinträge sind willkommen und eigenständig möglich.

Der Eintrag wird nach Prüfung freigeschaltet. Rückfragen per Mail: stadtmarketing@bensheim.de. ps