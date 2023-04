Seniorenlotsen suchen Verstärkung

Bensheim. Das Mehrgenerationenhaus Bensheim verabschiedete jetzt drei ehrenamtliche Mitarbeiter des Projektes „Seniorenlotsen“. Der Dank galt Rosemarie Klemm, Horst Heck und Helmut Schmitt für ihre langjährige tatkräftige Unterstützung und ihr Engagement.

Bei dem seit 2015 bestehenden Projekt in Kooperation mit der Stadt Bensheim handelt es sich um ehrenamtlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den einzelnen Stadtteilen Bensheims ansässig sind und als Kontaktpersonen für ältere Menschen und ihre Angehörigen fungieren. Sie unterstützen Ratsuchende und Hilfsbedürftige niedrigschwellig, die richtigen Ansprechpartner für ihre Anliegen zu finden und ermöglichen ihnen den Zugang zu passgenauen Angeboten, um ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.

Caritasverband und Mehrgenerationenhaus suchen zur Verstärkung des Teams kontaktfreudige Seniorenlotsinnen und Seniorenlotsen, welche bevorzugt bereits in ihrem Stadtteil gut vernetzt sind und sich in ihrer Freizeit als Ansprechpartner für ältere Menschen anbieten sowie an der Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten mitwirken möchten.

Weitere Informationen erteilt Stefanie Burdow, Mehrgenerationenhaus Bensheim/ Caritaszentrum Franziskushaus, Telefon 06251/85425-0/-24, E-Mail: s.burdow@caritas-bergstrasse.de. red