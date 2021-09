Seniorenkerb und Ausflug

Auerbach. Für Oktober lädt die Awo Auerbach wieder zu drei Veranstaltungen ein. Den Auftakt macht der Seniorentanznachmittag am Tag der Deutschen Einheit (3.) ab 15.00 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Zum Tanz spielt diesmal Oskar Ringhof aus Heppenheim auf. Für Kuchen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Ein Leckerbissen dürfte der monatliche Seniorentreff am Dienstag, 12. Oktober, werden. An diesem Tag findet trotz Corona und der deswegen an den Kerweschuppen ausgelagerten Auerbacher Kerb die Seniorenkerb in bewährter Form im Bürgerhaus Kronepark statt.

Ab 14.30 Uhr gibt es aber keinen Kuchen, sondern passend zum eingebundenen Awo-Oktoberfest Weißwurst, Leberkäse und Brezeln. Dazu natürlich das passende Getränk, damit man mit den Kerwe-Hoheiten nach einer gelungenen Kerwerede entsprechend anstoßen kann. Jagdvorsteher Hans Seibert wird ebenfalls mit von der Partie sein, um die jährliche Zuwendung der Jagdgenossenschaft zu überreichen. Für eine gute Stimmung dürfte Musiker Oskar Ringhof sorgen.

Spessart-Fahrt ist ausgebucht

Der monatliche Tagesausflug führt in den Spessart, genauer gesagt nach Bad Orb. Diese Fahrt am 19. Oktober ist allerdings bereits ausgebucht, „Nachfragen sind daher zwecklos“, betont die Arbeiterwohlfahrt Auerbach. in ihrer Pressemitteilung abschließend. red

