Seminar: Wie macht man ein Testament?

Bensheim. Wer sein Erbe außerhalb der gesetzlichen Erbfolge verteilen möchte, braucht ein Testament. Am Anfang eines Seminars der Kreisvolkshochschule stehen verschiedene Testamentsformen. Welche Vor- und Nachteile hat das gemeinschaftliche Testament unter Ehegatten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten sind durch Anordnung von Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und Auflagen möglich?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue steuerliche Regelungen werden berücksichtigt. Der Referent ist Fachanwalt für Familienrecht. Das Seminar läuft am Donnerstag, 7. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, Eifelstraße 39. Anmeldung unter 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red