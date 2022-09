Seminar in Bensheim: Homepage für Vereine erstellen

Bensheim. Die Stadtkultur Bensheim bietet am Samstag (17.) von 11 bis 14 Uhr, im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters ein Seminar zum Thema „Homepage für unseren Verein“ an. Björn Brandhorst führt in die Thematik ein, indem er die Basics zum Thema Homepage-Entwicklung aufzeigt.

Welche Möglichkeiten bieten sich für Vereine, sich zu präsentieren? Welche Gefahren lauern in den Tiefen des World Wide Web? Am Ende des Seminars sollen die Teilnehmenden eine Idee davon haben, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, wenn sie einen eigenen Webauftritt planen.

Das Seminar findet im Rahmen „Weiterbildung im Ehrenamt“ statt. Um die ehrenamtlich Engagierten in Vereinen und Institutionen zu unterstützen und sie für ihre Aufgaben und neuen Herausforderungen zu qualifizieren, stellt seit bereits 15 Jahren ein Verbund von neun Städten und Gemeinden – darunter Bensheim, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Heppenheim, Lampertheim, Lorsch, Rimbach und Viernheim – ein vielfältiges Programm auf die Beine.

Das kostenlose Angebot wird vom Land Hessen unter dem Motto #deinehrenamt gefördert. Für Informationen und eine Anmeldung zum Seminar steht Petra Rettig (Stadtkultur Bensheim) zur Verfügung. ps

Info: Kontakt: Telefon 06251/5826376, E-Mail: stadtkultur@bensheim.de